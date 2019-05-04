اللواء شلال يدشن أسبوع المرور العربي في عدن .. شاهد

دشن مدير عام شرطة محافظة عدن اللواء شلال علي شائع، اليوم السبت، أسبوع المرور العربي في العاصمة المؤقتة عدن، الذي يستمر خلال الفترة من 4 وحتى 10 مايو الجاري، تحت شعار (لقيادة تضمن سلامتك وسلامة الآخرين).

وفي التدشين، أكد اللواء شلال، أهمية دور وجهود رجال المرور في تنظيم الحركة المرورية والمساهمة في الحد من الحوادث والمخالفات التي عادة ما تنجم عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة..مشيداً بجهود رجال المرور في المساهمة بتطبيع الحياة العامة واحترام النظام والقانون.

وشدد على التحلي باليقظة وعدم التهاون مع المركبات الغير مرقمة واتخاذ الإجراءات القانونية إزائها، وتفويت الفرصة على أعداء الوطن والعناصر الإجرامية التي تحاول استخدام المركبات المجهولة لتنفيذ مخططاتها الإرهابية..لافتاً الى أن قيادة شرطة عدن تولي منتسبي شرطة السير بعدن جُل اهتمامها وتحرص بشكل دائم ووفقاً للإمكانيات المتاحة على نيل حقوقهم المشروعة نظير جهودهم الجبارة دون كلل أو ملل.

من جانبه دعا نائب مدير عام شرطة عدن العميد أبوبكر جبر، منتسبي شرطة السير في عدن إلى مواصلة جهودهم الدؤوبة التي يقومون بها في ظل ظروف صعبة بمختلف شوارع وطرقات مديريات عدن، وذلك انطلاقاً من حرصهم على سلامة أفراد المجتمع.

فيما تطرق مدير عام شرطة السير في عدن العقيد جمال ديان، إلى الصعوبات التي يواجهها رجال المرور أثناء أداء مهامهم بشكل يومي في سبيل تعزيز ثقافة الالتزام والتقيد بالنظام المروري.