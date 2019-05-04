ورد الان ...مصرع القيادي المقرب من عبدالملك الحوثي "محمد علي " ..."كيف ومتى واين قتل "

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عدن - ياسمين التهامي - أدت المعارك الدائرة أمس في جبهة العود قعطبة شمال الضالع الى مقتل قيادي حوثي مقرب من زعيم المليشيات الحوثية . وبحسب الأنباء الوارده من قعطبة فأن القيادي المقرب من عبدالملك الحوثي محمد علي الحيمي قائد كتيبة الصماد لقي مصرعه أمس في اطراف منطقة حمر في جبهة قعطبة شمالي الضالع. وتخوض المقاومه الجتوبية وقوات الحزام الأمني معارك ضترية مع المليشيات الحوثية التي تسللت للمنطقة نتجية تواطئ قيادات محلية من أبناء المناطق .

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