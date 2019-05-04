شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل: "عبدالباري عطوان” يفجر قبل قليل مفاجآت صادمة عن كارثة تاريخية ومرعبة للعرب ستحدث في 10 رمضان (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر الكاتب والمفكر السياسي العربي المعروف، عبدالباري عطوان قبل قليل في حديث مصور جديد ليتحدث عن كارثة تاريخية ستحدث في العاشر من رمضان الفضيل.

وكشف عطوان في الفيديو الذي رصده محرر "شبكة بويمن الإخبارية" أن ترمب وصهره يعتزمون الإعلان عن "صفقة القرن" في العاشر من رمضان المقبل.. مذكرا بتصريحات كوشنر التي تنصلت عن وعود حل الدولتين في فلسطين.

ووجه عطوان رسالة عاجلة إلى رئيس السلطة في فلسطين، محمود عباس يذكره أن ينسى مسألة حل الدولتين بعد تصريحات ترمب وصهره عن صفقة القرن.

وكان عطوان في بداية حديثه هنأ جميع المسلمين بمناسبة قدوم الشهر الفضيل.

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