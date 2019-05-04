شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو أول أيام شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن الديوان الملكي السعودي قرار المحكمة العليا، بأن يوم الأحد المُقبل الموافق 5 من شهر مايو أول أيام شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى.

موضحًا بأن هناك إمكانية كبيرة لرؤية الهلال بالعين المجردة في عدد من الدول الإسلامية، أو باستخدام التلسكوب في حالة صفاء الغلاف الجوي في دول أخرى.

وأعلنت العديد من الدول، أن يوم السبت هو المتمم لشهر شعبان ويوم الأحد أول أيام شهر ‫رمضان، ومنها مصر ولبنان والأردن والعراق والإمارات والكويت وأستراليا وماليزيا وسنغافورة وأندونسيا وسلطنة عمان‬، بحسب صحيفة “البيان” الإماراتية.