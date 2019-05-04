شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد أنباء عن سقوط قعطبة ...قائد عسكري كبير يصل جبهات القتال في الضالع ويكشف حقيقة مايدور هناك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفقد القائد صلاح الشنفرة جبهات القتال شمال الضالع داعياً قياداتها لتجهيز وإعداد الخطط وحفر الخنادق وتحصين المناطق الحدودية ورفع درجة الإستعداد عالية.

وقال الشنفرة خلال زيارته إلى الخطوط الأمامية ،أن الضالع عصية على كل الأعداء ومن تعدى حدودها دفناه..مشيداً بمعنويات المقاتلين في تلك الجبهات.

وأضاف "قائلا: لاخوف على الضالع والجنوب مادام الأبطال في خندق واحد وهدف واحد دفاعاً عن الضالع بوابة الجنوب والجنوب عامة.

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كما وجه الشنفرة في سياق تصريحه قيادات الجبهات على تنظيم العمل القتالي وتأمين المواقع من كل النواحي"مقدماً الشكر والاجلال لكل المقاتلين الشرفاء المرابطين في الجبهات الذين واجهوا المليشيات بقوة ورموا بجثثهم في الشعاب والوديان..مؤكداً أن الدفاع عن الأرض والعرض واجب وطني وعلى الجميع الالتحاق بالجبهات لتعزيز إخوانهم في كل المواقع الحدودية للدفاع عن الحرية والكرامة والحفاظ على الضالع بوابة الجنوب.

وقدم القائد صلاح الشنفرة في ختام تصريحه كل الشكر والعرفان لدول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات لدورهم الكبير في الوقوف إلى جانب أبناء الجنوب ضد هذه المليشيات الحوثية الإيرانية ومن ساندها من قوى الظلام "..مضيفاً نحن على ثقة بمبادئنا أننا سنكسر شوكتهم واحلامهم واطماعهم الوهمية مرة اخرى باذن الله.

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