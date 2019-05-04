شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يهبط بشدة مع اقتراب رمضان ..اسعار الصرف عصر اليوم السبت 4 مايو 2019 م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الريال السعودي

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