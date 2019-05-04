شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات "حراس الجمهورية " تعلن رسميا حقيقة انشقاق بعض القيادات وانضمامهم للحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق محمد انعم رئيس المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي، على الأخبار التي تناقلتها عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول انشقاق ضباط من قوات حراس الجمهورية، التي يقودها العميد الركن طارق محمد صالح، وانضمامهم إلى مليشيا الحوثي.

وقال أنعم في تغريدة على صفحته في موقع التدوينات المصغر "تويتر": "ضباط طارق صالح رجال ولدوا من معاناة الشعب ، ويحملون قضية وطنية ولا يبيعون ولا يشترون في المبادئ.

وأضاف: وان وقع احدهم بيد الحوثة فهو كان في زيارة لأسرته، فوشى به من وشى ..فلا تفرحوا أيها الأمراض.. حراس الجمهورية لا يسلمون سلاحهم ولا يهربون من متاريسهم.

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وكانت عدد من وسائل الإعلام المدعومة من قطر ومليشيا الحوثي قد زعمت أن العقيد عبدالعزيز حسن سبعه والنقيب معاذ طه الهتاري انشقا من تشكيلات طارق صالح المتواجدة في الساحل الغربي، والتحقا بمليشيات الحوثي.

والعقيد عبدالعزيز سبعه هو أركان حرب الكتيبة الرابعة فيما النقيب معاذ طه الهتاري قائد للسرية الثالثة في اللواء الخامس حراس جمهورية. وقد تم الوشاية بهما لمليشيا الحوثي خلال زيارتهما لذويهما في مناطق تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي كما وضحه أنعم.