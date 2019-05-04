مبادرة فينا خير تدشن حملة تنظيف وتعطير مساجد مديرية حات

دشنت مبادرة فينا خير حملة بمحافظة المهرة حملة تنظيف وتعطير المساجد بمديرية حات بمناسبة قدوم شهر رمضان برعاية محافظ المحافظة الشيخ راجح سعيد باكريت.

ووفق متابعة "الخليج 365"، فإن الحملة التي تنطلق تحت شعار (وطهّر بيتي) بدأت من مساجد مركز المديرية، وقد تم تزويد العاملين فيها بكامل أدوات التنظيف، ولأول مرة تم توزيع ملابس الصلاة الخاصة بالنساء.

وأكدت مندوبة المبادرة بالمديرية مريم سعيد بلحاف بأن الحملة ستشمل كافة مساجد المديرية في مختلف المناطق ، معبرة عن شكرها لرئيسة المبادرة يسرى خوار على الجهود التي تبذلها سعياً لإنجاح الحملة.

يُذكر أن (مبادرة فينا خير) حققت نجاحات كبيرة منذ انطلاقتها بدعم من المحافظ الشيخ راجح باكريت الذي يولي الجانب الإنساني والخيري اهتمام خاص .