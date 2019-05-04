شرطة المهرة تختتم الدورة التنشيطية لأفرادها في مجال التعامل مع خطوط النار

اختتمت إدارة التدريب التأهيل بشرطة محافظة المهرة، اليوم السبت، بمحور الغيضة، الدورة التنشيطية لأفرادها في مجال التعامل مع خطوط النار في الميدان.

ووفق متابعة "الخليج 365"، شهدت فعالية الاختتام تطبيق ميداني لما تم أخذه خلال الدورة التي استمرت شهر، بمشاركة 22 جندي موزعين على جميع مديريات المحافظة.

وحصل الرماة على نقاط متفاوتة حسب الترتيب والنظام المعتمد لدى إدارة التدريب.

حضر الختام قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق العقيد أحمد ناجي، ومدير إدارة التدريب والتأهيل بشرطة المهرة، العقيد عبدالرحيم نصيب، وعدد منا لقيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة.