لماذا امتنع نجل صالح عن التعليق على قرار تعيينه نائباً لرئيس المؤتمر الموالي للحوثيين؟

كشف القيادي المؤتمري، فهد الشرفي، على أسباب امتناع نجل الرئيس اليمني السابق على قرار تعيينه نائباً لرئيس المؤتمر الموالي للحوثيين.

وقال الشرفي، إن موافقة نجل صالح على انتخابه نائبا لرئيس مؤتمر صنعاء تعتبر من الناحية القانونية والعملية إدانة جديدة له.

وأضاف الشرفي بالقول:"‏من الناحية القانونية والعملية، تعتبر موافقة السفير أحمد علي عبدالله صالح على إنتخابه نائبا لفصيل مؤتمري متحالف مع الحوثيين في صنعاء ؛ إدانة جديدة ودامغة له،تجعل العقوبات عليه منطقية وتفشل مساعي مؤتمريي الشرعية الرامية لرفع العقوبات".

ولم يبدي نجل صالح اي حالة من الرفض او التعليق على القرار مما يضع عدد من علامات التعجب حول ذلك الصمت.

وكان مؤتمر صنعاء قد أختار أحمد علي صالح نائباً لرئيس الحزب "صادق أبو راس" بعد نحو عام وأربعة اشهر من مقتل والده الرئيس السابق علي صالح برصاص الحوثيين.