تدشين فعاليات أسبوع المرور العربي بالمهرة

انطلقت صباح اليوم بمحافظة المهرة فعاليات أسبوع المرور العربي 2019م تحت شعار (القيادة تضمن سلامتك وسلامة الآخرين) برعاية محافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت وذلك بحفل تدشين أقامته إدارة شرطة السير بالمحافظة بحضور قيادة شرطة السير وضباط وصف وجنود وأنصار المرور . وفي الحفل أشار مدير عام شرطة السير بالمحافظة العقيد سالم عمر الكثيري إلى أهمية إقامة أسبوع المرور في نشر الوعي المروري في أوساط المجتمع . مؤكدا اهتمام إدارة شرطة السير في إنجاح فعاليات الأسبوع وتحقيق أهدافه في التوعية المرورية وتنظيم حركة السير والحد من الحوادث المرورية . Advertisements وأشاد الكثيري بالدعم والاهتمام الذي يوليه المحافظ الشيخ راجح باكريت لإدارة شرطة السير وإنجاح فعاليات أسبوع المرور ضمن مساعيه وجهوده لتنظيم العمل المروري وحركة السير وتجاوز الاختناقات وإزالة الظواهر السلبية التي تشوّه مظهر المدينة. من جهته أكد نائب مدير عام الشرطة العقيد حكيم باشا دعم قيادة إدارة الأمن ممثلة بالعميد مفتي صموده لإنجاح فعاليات أسبوع المرور ، مشددا على ضرورة الالتزام بقواعد المرور لتجنب الحوادث المرورية. حضر التدشين قائد خفر السواحل العميد محمد طارش الحمادي وعدد من المسؤولين و القيادات الأمنية.

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