وزارة الزراعة تنظم ورشة عمل حول تقييم انشطة الارصاد الزراعي بعدن

نظم قطاع الري واستصلاح الاراضي في وزارة الزراعة والري ، اليوم ،في العاصمة المؤقتة عدن ، ورشة عمل تقيمية حول الانشطة المنفذة من قبل مكون الارصاد الزراعي في برنامج الانذار المبكر والرؤية المستقبلية بالتنسيق مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) ، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

وتهدف الورشة التي تأتي ضمن برنامج تعزيز الامن الغذائي وصمود سبل العيش بمشاركة عشرين من محافظات عدن أبين و تعز ، الى مناقشة ماتم انجازة خلال فترة البرنامج وكيفية تركيب ثمان محطات اتوماتيكية مناخية ترسل بياناتها بشكل دوري عبر شبكة GSM ، وعمل دورات تدريبية وتأهيلية لكوادر القطاعات المرتبطة بالبرنامج ، والصعوبات التي واجهة العمل خلال فترة التنفيذ وكيفية معالجتها .

واشار القائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري المهندس شكري فضل صالح ، ان الورشة تهدف الى اكساب فني الارصاد في وزارة الزراعة والري عدد من المهارات الاساسية في عملية التنبؤات الجوية وتحليل البيانات المناخية..موضحاً اهمية برنامج الانذار المبكر للقطاع الزراعي الذي يحد من الكوارث البيئية للقطاع ، و يساهم في عمل خطط مستقبلية في ادارة المخاطر الطبيعية التي يتعرض لها القطاع الزراعي والادارة الجيدة للموارد المائية وزيادة الانتاجية للزراعة ، و بناء مرونة للتغيير المناخي للتقليل من نقاط الضعف ، ويركز على التنبؤات المناخية في مراقبة الافات الزراعية والامراض للحيوانات والنباتات والابلاغ عنها.