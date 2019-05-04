الزبيدى يُعلن عن طريقة الجنوب فى الحرب وانطلاق فضائية جديدة

قال الرئيس عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عبر برنامج اليمن في اسبوع المُذاع على فضائية أبوظبي، إن يوم ٤ مايو الجاري سندشن حوار جنوبي، تحت إشراف مكتب المبعوث الدولي مارتن جريفتس في عدن، لافتاً إلى وجود تواصل مع الجنوبيين في الشرعية للوصول إلى اتفاق.

وفيما يتعلق بالحرب، أكد الزبيدي، على أن الجنوب يُحارب على جيهتين عسكرية وسياسية، مُتلفظاً "سننتصر.. نحن شركاء مع التحالف.. الجنوبيين يعملون بصدق حتى تحقيق النصر".



وأكد الزبيدي، على أن النظام الجنوبى سيكون نظام ديمقراطي، يؤمن بالاعتدال والوسطية ولا مكان للتيارات والأحزاب الدينية المتطرفة بالجنوب.

وفي ما يخص القناة الجنوبية قال الرئيس الزبيدي :القناة الجنوبية ستنطلق ببثها التجريبي قريبا جداً خلال ايام .