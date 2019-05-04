عيدروس الزبيدي يكشف دور حزب الإصلاح فى الجنوب

وأضاف الزبيدى، أن هناك تواصل بصفة مُستمرة مع عدد من دول مجلس الأمن وأمريكا، لافتاً إلى وجود حوارات مع المكونات الجنوبية، بصفة مُستمرة، فى الفترة الحالية والقادمة.
وأكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، على عدم سعى الجنوب للانفصال، لكن الغرض هو استعادة الدولة الجنوبية، كما طالب دول مجلس الأمن بالتدخل وحل القضية الجنوبية وتمثيل الجنوب في الحل السياسي من خلال المجلس الانتقالي الجنوبي.
واستكمل، نحن لدينا قضية واضحة وسننتزع حقنا ودولتنا رغم إشهار بعض المكونات الداعية إلى الأقاليم.
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