عيدروس الزبيدي يكشف دور حزب الإصلاح فى الجنوب

قال الرئيس عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عبر برنامج اليمن في اسبوع المُذاع على فضائية أبوظبي، إنه لن يكون للإصلاح أي دور في دولة الجنوب القادمة، لافتاً إلى رفضه الكامل لـ استخدام الدين والتطرف في الحياة السياسية.

وأضاف الزبيدى، أن هناك تواصل بصفة مُستمرة مع عدد من دول مجلس الأمن وأمريكا، لافتاً إلى وجود حوارات مع المكونات الجنوبية، بصفة مُستمرة، فى الفترة الحالية والقادمة.

وأكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، على عدم سعى الجنوب للانفصال، لكن الغرض هو استعادة الدولة الجنوبية، كما طالب دول مجلس الأمن بالتدخل وحل القضية الجنوبية وتمثيل الجنوب في الحل السياسي من خلال المجلس الانتقالي الجنوبي.

واستكمل، نحن لدينا قضية واضحة وسننتزع حقنا ودولتنا رغم إشهار بعض المكونات الداعية إلى الأقاليم.