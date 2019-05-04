جمعية التكريم لتعليم القرآن الكريم تفتتح مسجد بلال الجديد

افتتحت جمعية التكريم لتعليم القرآن الكريم مسجد بلال الجديد بمنطقة الدواجن بحي أبن سيناء بمدينة المكلا الذي يتسع لقرابة 750 مصلي بجميع خدماته ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم ومصلى النساء بتمويل من فاعل خير حيث قام المتصدق بتسليمه للجمعية للأشراف عليه وإقامه الأنشطة الدعوية المختلفة وحلقات تحفيظ القرآن للذكور والاناث مع الحرص على الالتزام بالمنهج الوسط منهج أهل السنة والجماعة بعيداً عن الأفكار الحزبية والغلو والتكتلات السياسية.

وبدوره أعرب الشيخ سعيد محمد باوزير المدير التنفيذي لجمعية التكريم لتعليم القرآن الكريم عن شكرهم وتقديرهم للمتصدق على ثقته بالجمعية ومنهجها لتكون الجهة المشرفة عليه ورعاية كل ما يحتاجه المسجد سائلين الله له التوفيق والسداد وأن يجعله الله في ميزان حسناته يوم القيامة.