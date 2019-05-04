الزبيدي : وادي حضـرموت سيتحرر من معسكرات الارهابيين قريباً

أكد رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، أن وادي حضرموت سيتحرر قريباً من معسكرات الإرهابيين.
وقال الرئيس الزبيدي، خلال لقاءه في برنامج اليمن في اسبوع على قناة أبوظبي، إن وادي حضرموت سيتحرر من معسكرات داعش والقاعدة، ولن يدوم تواجدها هناك .
وأشار بالقول، إن معسكرات الشرعية لايوجد بها دور وهناك الوية كبيرة ضمن قيادتهم العسكرية متورطة مع الإرهاب وهم متحالفين مع داعش والقاعدة.
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