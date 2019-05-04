"العمودي" يلتقي مدير منظمة برجهوف وعدد من المسئولين بالمنظمات الدولية

التقى الدكتور سعيد عثمان العمودي وكيل محافظة حضرموت لشئون الساحل والهضبة خلال زيارته للعاصمة الالمانية برلين لعقد لقاء مع المنظمات الدولية المانحة بتكليف من محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالسيد بروفسور : جوشوا روجس مدير منظمة برجهوف وعدد من المسئولين في الاتحاد الأوربي والمنظمات الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي باليمن.

واستعرض الوكيل العمودي لمدير برجهوف والمسئولين في الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة خطة السلطة المحلية بحضرموت لعام 2019م وكذلك البرامج والمشاريع التي قدمتها المنظمات الدولية المانحة خلال العام الماضي وقدم شرح عن الوضع العام لمحافظة حضرموت داعياً كافة المنظمات الدولية المانحة في الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة إلى دعم مشاريع الخدمات والتحسين للبنية التحتية والبرامج التنموية والانسانية والتعليمية مشيراً إلى أن حضرموت ستستقبل الوفود الدولية والإقليمية وممثلين المنظمات المانحة بالمكلا.

وسيتم الترتيب لافتتاح مكاتب للمنظمات بحضرموت في ظل ما تشهده حضرموت من أمن وأستقرار أمني بقيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية .

كما التقى وكيل محافظة حضرموت لشئون الساحل والهضبة بالدكتور يحي الشعيبي سفير بلادنا في ألمانيا وجرى في اللقاء بحث اوجه التعاون المشترك بين سفارة بلادنا وحضرموت في إطار تعزيز العلاقات الدولية بين محافظة حضرموت ودول العالم عبر السفارات اليمنية ناقلاً للسفير تحيات محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني شاكراً للسفارة حسن الاستقبال والترتيب لعقد لقاء مع السفير اليمني في برلين الدكتور يحي الشعيبي .