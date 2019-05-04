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القبض على شابة عارية في أحضان أجنبي

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عدن - ياسمين التهامي - قبضت عناصر الشرطة القضائية بأكادير في المغرب، مساء السبت الماضي، على فتاة مغربية وشخص بلجيكي في وضعية حميمية في شقة مفروشة معدة للدعارة.

وتمت بأمر من النيابة العامة المختصة مداهمة النقاط السوداء بالحي، خصوصا الشقق المعدة للدعارة، وتم اعتقال الشابة التي كان متجردة من ثيابها في أحضان أجنبي متلبسين بممارسة الجنس.

وتم اعتقالهما من طرف الشرطة القضائية في انتظار إحالتهما على العدالة .

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