عاجل : بعث الفرحة في قلوب اليمنيين ....الملك سلمان يصدر امر ملكي جديد ويطالب بسرعة تنفيذة

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عدن - ياسمين التهامي -
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – على العفو عن بعض السجناء المحكومين في الحقّ العام، بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وتضمّن الأمر الملكي الكريم العفوَ عن المحكومين الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو، وقد تم إبلاغ الجهات المعنيّة لتنفيذ الأمر وفق القواعد.
واشارت مصادر الى ان القرار سيشمل عدد من السجناء اليمنيين المحكومين بالحق العام
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