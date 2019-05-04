شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الصورة تتكلم من الضالع ماذا يحدث هناك على وقع المعارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدثت مصادر عسكرية في جماعة الحوثي عن تقدم وصفوه بالكبير والواسع لقواتهم في محافظة الضالع، تحقيق انتصارات كبيرة. وقالت وسائل إعلام الحوثي ان معسكر الامن المركزي في منطقة قعطبة سقط بأيدي مقاتليهم. ونشرت المقاومة الجنوبية صورة، لعدد من الدبابات وهي تتجه صوب قعطبة، لايقاف تقدم الحوثيين في المنطقة متوعدين بصدهم. Advertisements دبابات المقاومة الجنوبية تدخل ساحة المعركة ويتم الآن ملاحقة عصابات إيران في القرى والوديان في قرى غرب قعطبة ويتم كنسهم والتقدم مستمر والمعركة لم تبدأ بعد pic.twitter.com/Ap8NA6pia8 — قوات المقاومة الجنوبية (@spr_aden) May 3, 2019

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الصورة تتكلم من الضالع ماذا يحدث هناك على وقع المعارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.