تنبية هام من مصدر مسؤول في منفذ الوديعة البري بخصوص الاجراءات السعوديه الأخيرة على جوازات السفر اليمنية

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عدن - ياسمين التهامي - مصدر مسؤول في منفذ الوديعة البري حول الاجراءات السعودية الجديدة في المنفذ على جوازات السفر اليمنية التي لاتحمل صورة النسر الذهبي اي مسافر تاريخ إصدار جواز سفرة من 2015/8/1 وما فوق حتى 2019م ومعة تاشيرة من السعودية او خروج وعوده (إقامة ) وجوازه ساري المفعول (غير منتهي الصلاحية ) او ممدد من أحد فروع الجوازات في مناطق الشرعية مسموح دخوله بشرط النسر على الصوره الشخصية في جواز السفر . واضاف المصدر ايضا بان اي مسافر تاريخ إصدار جوازة ما قبل 2015/8/1م ومعه تاشيرة من السعودية او خروج وعوده (إقامة ) وجوازه ساري المفعول (غير منتهي الصلاحية ) او ممدد من أحد فروع الجوازات في مناطق الشرعية مسموح دخوله . *صادر من منفذ الوديعة اليمني* *تاريخ 2019/5/3*



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