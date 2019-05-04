إقامة جلسة تدريبية في صحافة البيانات بالمكلا

أقام معهد إنجاز للتدريب والتأهيل التابع لمؤسسة الامل التقافية الاجتماعية النسؤية بالشراكة مع شبكة صحفيي بيانات اليمن مساء الخميس 2 مايو 2019م جلسة تدريبية حول أساسيات صحافة البيانات بالمكلا.

وكانت محاور الجلسة التى دربتها المدربة اماني خليل باخريبه عضو شبكة صحفيي بيانات اليمن حول مقدمة عن صحافة البيانات، وكيفية البحث عن البيانات لإعداد قصص صحفية مدعومة بالبيانات، ومقدمة عن تحليل البيانات وطرق تحليلها ومقدمة حول السرد البصري للبيانات وخطواتها.

وتفاعل المتدربين مع الجلسة وشكروا المدربة على المعلومات القيمة، وطلب المتدربين دورة تدريبية في صحافة البيانات.