عاجل : بشرى سارة لكل اليمنيين ...الإعلان عن انفراج قريب للازمة خلال ال72 القادمة

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عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في الحديدة عن دخول باخرة تنقل شحنة من مادة الغاز إلى ميناء الحديدة، لمواجهة الاحتياجات المحلية في ظل أزمة وقود خانقة تشهدها العاصمة صنعاء والمحافظات والمدن تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين.
وتشهد مدينة الحديدة أزمة وقود ومشتقات خانقة، حيث وصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى أكثر من 10 آلاف ريال بينما تجاوز سعر الدبة البنزين 20 لتراً في السوق السوداء 25 ألف ريال، في وقت تشهد السوق السوداء رواجًا لتمتع المشرفين الحوثيين بالنفوذ والسيطرة والتكسب من وراء الأزمات المفتعلة.
وذكرت المصادر عن دخول الباخرة "LADYBOWER" إلى رصيف ميناء الحديدة، على متنها (6869.811) طنًا من مادة الغاز المستورد.
مشيرا بترقب خلال الـ 72 ساعة القادمة انفراجة الأزمة.
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