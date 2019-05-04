شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة انقاذ عاجلة ...وقرار شجاع ينتظره اليمنيون يخص هادي وجميع قادة الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا عضو مجلس الشورى اليمني، صلاح باتيس، مجلس النواب إلى إنقاذ الموقف واتخاذ قرار ، شجاع يقضي بعودة كافة قادة الدولة من رئاسة وحكومة ومجلسي نواب وشورى إلى البلاد وممارسة مهامهم بشكل دائم.

وقال باتيس في منشور تابعه مأرب برس على صفحته في الفيس بوك مخاطبا البرلمان: «على مجلس النواب أن ينقذ الموقف ويعيد للشرعية قيمتها وثقة الشعب».

وطالب صلاح باتيس، المجلس باتخاذ قرارا شجاعا بعودة كل قادة الدولة فورا رئاسة وحكومة ونواب وشورى إلى أرض اليمن بشكل دائم وإدارة شؤون البلاد من الداخل حتى استعادة كامل التراب الوطني.

وحذر من أن عدم حدوث ذلك يهدد بفقدان ثقة الشعب ، واختتم منشوره بالقول "إلى هنا وكفى".