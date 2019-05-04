اليمن يشارك في مؤتمر الهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس

شارك اليمن في المؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية الذي بدأ أعماله أمس بمقر الهيئة في العاصمة تونس.

وأكد سفير اليمن في تونس عبد الناصر باحبيب، على أهمية انعقاد المؤتمر في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية والتي قد تؤثر سلباً على أنشطة وبرامج الهيئة العربية للطاقة الذرية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

ودعا الى بذل الجهود لإنجاح برامج الهيئة وتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجالات الطاقة الذرية في الوطن العربي.. مثمناً الأدوار الفاعلة التي تقوم بها الهيئة في تعزيز التنمية المستدامة للدول العربية في مجالات الاستخدامات السلمية المختلفة للطاقة النووية ومنها انتاج الكهرباء من الطاقة النووية وتحلية مياه البحر والطب النووي والعلاج الاشعاعي وتطوير التقنيات الزراعية وحماية البيئة والحفاظ على الآثار بالتقنيات النووية.