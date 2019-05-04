شارك اليمن في المؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية الذي بدأ أعماله أمس بمقر الهيئة في العاصمة تونس.
وأكد سفير اليمن في تونس عبد الناصر باحبيب، على أهمية انعقاد المؤتمر في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية والتي قد تؤثر سلباً على أنشطة وبرامج الهيئة العربية للطاقة الذرية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
ودعا الى بذل الجهود لإنجاح برامج الهيئة وتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجالات الطاقة الذرية في الوطن العربي.. مثمناً الأدوار الفاعلة التي تقوم بها الهيئة في تعزيز التنمية المستدامة للدول العربية في مجالات الاستخدامات السلمية المختلفة للطاقة النووية ومنها انتاج الكهرباء من الطاقة النووية وتحلية مياه البحر والطب النووي والعلاج الاشعاعي وتطوير التقنيات الزراعية وحماية البيئة والحفاظ على الآثار بالتقنيات النووية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن يشارك في مؤتمر الهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.