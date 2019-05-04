الانتقالي في حضرموت يدين المجزرة الارهابية في القطن

أدانت المجلس الانتقالي في حضرموت المجزرة الارهابية التي حدثت في القطن وادنت بحياة العديد من المدنيين.

وحملت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي قوات المنطقة العسكرية الأولى كامل المسؤولية ، محذرة من التباطؤ في تسليم وادي حضرموت لأهله .

كما كررت مطالبتها لدول التحالف العربي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الأعمال الإجرامية ، بإخراج قوات الاحتلال ، وإرسالها إلى جبهات القتال لتحرير مناطقها من مليشيات الحوثي ، وتسليم مناطق وادي حضرموت لأهله.

Advertisements

وحذرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي من أن التباطؤ في معالجة هذه الظاهرة ، والاعتماد في مكافحتها على قوات الاحتلال ، المتواطئة مع هذه الجماعات، سيقوي شوكتها ويجعلها تتخذ من مناطق وادي حضرموت ، قاعدة لانطلاق عملياتها ، لتستهدف بلدانكم وبقية بلدان العالم .

وأشارت إلى أنه يوما بعد آخر تزداد العمليات الإرهابية في مناطق وادي حضرموت بشاعة ، مستلهمة التجربة الداعشية في عديد من دول العالم ، ومستغلة التراخي الأمني، و التسهيلات اللوجستية من عناصر المنطقة العسكرية الأولى ، التي لم تحرك ساكنا ، ولم تكشف جريمة من جرائم القتل التي تطال المواطنين العزل منذ سنوات .

وأضافت: "هاهي جماعات الضلال، تضرب اليوم من جديد، وبأسلوب غاية في الوحشية ، مستهدفة هذه المرة عابري السبيل ، فتقتل بعبوة ناسفة زرعتها على جانب الطريق ستة من المواطنين الأبرياء بينهم طفل صغير، لافتة إلى أن الأمر الذي يشير إلى مستوى الوحشية الذي وصلت إليه هذه الجماعات ، والخطورة التي باتت تشكلها على حياة أهلنا في وادي حضرموت .