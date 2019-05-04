الكثيري يدعو التحالف العربي إلى إخراج المعسكرات من وادي حضرموت

دعا عضو رئاسة المجلس الانتقالي علي الكثيري، التحالف العربي الى اخراج المعسكرات من وادي حضرموت وتسليم الوادي لأهله.

وقال الكثيري في تغريدة له: جمعة دامية في مديرية القطن بوادي حضرموت نتيجة للمجزرة الإرهابية التي أدت إلى استشهاد 6 من أهلنا هناك بينهم طفل وإصابة 6 آخرين.

وأشار الكثيري، إنه الإرهاب الموجه والمحمي من المعسكرات الغاصبة لوادينا المبارك.

وتابع، هذه دعوة للأشقاء في التحالف العربي لإجلاء تلك الجحافل المتواطئة وتسليم الوادي لأهله عاجلاً غير آجل مؤكدين للجميع أن بحضرموت رجال أحرار لن يمكثوا طويلا في مربع الانتظار بل ستكون لهم الكلمة الفصل لحماية أهلهم وتطهير أرضهم من تلك العصابات الإرهابية ورعاتها.