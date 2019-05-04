شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يهدد: حضـرموت لا تقبل ان يعيش او يدنس ترابها مثل هؤلاء وهكذا سيتم التعامل معهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استنكرت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية العمل الاجرامي والارهابي الذي شهدته مديرية القطن اليوم ونتج عنه استهداف 6 من المواطنين الابرياء والعزّل وجرح عدد آخر من المواطنين .

وقال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني في بيان صادر عن قيادة السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية ان دماء ابناء حضرموت غالية وان هذه العناصر الارهابية الخارجة والبعيدة عن الدين والانسانية سبتم تعقبّها وستنال عقابها الرادع .

وتوعّد المحافظ هذه العناصر بالملاحقة وبضربات موجعة انتصاراً ووفاءً لدماء الابرياء من ابناء حضرموت ، مؤكداً انه تجري ملاحقة العناصر الاجرامية ، داعياً المواطنين الى التعاون مع اجهزة الامن للنيل من هذه العناصر الاجرامية .

وابتهل المحافظ بالدعاء للشهداء الابرياء بالرحمة والمغفرة .. موجهاً بعلاج الجرحى على نفقة المحافظة .

وفيما يلي نص بيان قيادة السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية بخصوص هذا الحادث الاجرامي :

“بسم الله الرحمن الرحيم ..

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

سيدنا محمد بن عبدالله الصادق الامين وعلى اله وصحبه اجمعين .

يا ابناء محافظة حضرموت الاوفياء

يا أبطال قواتنا المسلحة والامن أيها الشرفاء الغيورين على امن واستقرار حضرموت.

لقد تابعت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية احداث اليوم وما تعرض له المواطنون الابرياء والعزل فيمدينة القطن واستهدافهم من خلال ذلك العمل الارهابي الاجرامي الذي اودى بحياة 6 مواطنين وجرح 8 آخرين وذلك عن طريق عبوة ناسفةوضعها المجرمون بجانب برادة ماء شرب يرتادها المواطنون .

ذلك الحادث الذي لا يمكن ان يقدم عليه غير اولئك الاوغاد من عناصر الشر والارهاب تنظيم القاعدة ومن يسير في فلكهم .. هذه العناصر التي لم تملك القوة والجرأة في المواجهة غير اساليبها الدنيئة تلك والمعتمدة علىالغدر والجميع في نظر هذه العصابات المارقة اعداء .. وإلا لما تجرأت تلك العناصر علىالاقدام على مثل هذا الفعل الذي لا يرتضيه لا دين ولا عرف ولا اخلاق ..

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ان استشهاد ابناءنا الابرياء اليوم في مديرية القطن لن يمر ولن يفلت مرتكبوه من العقاب لأننا نعرف تماماً متى واين ستكون ردة فعلنا موجعة وضربتنا في عمقالعدو ستكون مؤلمة .. دماء ابناء حضرموت ليست رخيصة وسنقطع اليد التي تطاولت وارتكبت هذه الجريمة .. وابناء حضرموت لا شك وان موقفهم رافض للارهاب والعنف بكل صوره واشكاله .. وانهم سيظلون سيفاً بتار ضد هذه العناصر الارهابية .. مواصلين راية انتصارهم التي حققوها في الـ 24 من ابريل 2016م وما تلى ذلك من ضربات موجعة لهذه العصابات المعتوهة .. ومهما كان ردة فعل هذه العصابات المهزومة لكننا على ثقة من ان الجميع قد ادركوا مخاطرهم وسيقف كل ابناء حضرموت الشرفاء في مؤسساتنا العسكرية والامنية والمواطنون عموماً في وجه هذه العصابات الإرهابية لان حضرموت لا تقبل ان يعيش او يدنس ترابها مثل هؤلاء ..

وعليهم ان لا يفرحوا كثيراً بجريمتهم هذه لإننا نعدهم بالرد والرد الموجع الذي تعودنا ان تلقنهم اياه قواتنا البطلة..

ونطمئن ابناء محافظتنا الاوفياء بأننا لن نقف مكتوفي الايدي امام كل من يريد ان يعبث بأمن واستقرار حضرموت ..

وسنتابع هذه العصابات وسنخرجها من جحورها وكهوفها وستنال جزاءها الرداع نظير ما اقترفته من جرم بحق مواطنينا الابرياء في مدينة القطن او في غيرها من مدن حضرموت .. كما نطمئن مواطنينا مجدداً بأن متابعات وتحريات حثيثة قدبدأت لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة …

ان هذه الجريمة البشعة التي يندى لها الجبين تتطلب من الجميع التعاون معالاجهزة العسكرية والامنية التي تتابع هذه القضية وافادتها بأية معلومات يمكن ان تقود الى سرعة القبض عليهم وثقتنا بمواطنينا واجهزتنا كبيرة بالوصول الى هؤلاء القتلة..

نسأل العلي القدير ان يتغمد الشهداء بواسع المغفرة والرحمة ويسكنهم فسيح جناته .. ونوجه بعلاج الجرحى على حساب السلطة المحلية سائلين لهم الشفاء العاجل .

والسلام عليكم ورحمة وبركاته ..

اللواء الركن

فرج سالمين البحسني

محافظ محافظة حضرموت

قائد المنطقة العسكرية الثانية”