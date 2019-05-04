شكرا لقرائتكم خبر عن مع ساعات الصباح الاولى .. محاولة هجوم فاشلة تنتهي بمجزرة في صفوف الانقلابيين شمالي تعز والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أحبطت قوات الجيش الوطني، في الساعة الأولى من صباح اليوم السبت، هجوما لمليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.
وكانت المليشيا الحوثية تحاول من خلاله التقدم باتجاه مواقع الجيش، شمالي مدنية تعز، الا ان قوات الجيش تصدت لها، وأجبرتها على التراجع والفرار، دون ان تحقق اي تقدم يذكر.
وتكبدت المليشيا وفقا لموقع الجيش، خلال المعارك التي اعقبت هجومها عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوفها، وتدمير طقما قتاليا تابعا لها.
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