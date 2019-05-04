شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مفاجئ للريال اليمني امام الدولار والريال السعودي في العاصمة صنعاء صباح اليوم السبت.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار العملات لهذا اليوم 4/05/19: العملة:بيع-شراء

دولار امريكي:526-521 ريال سعودي:139.5-138.5 درهم اماراتي:142-140 Advertisements يورو:587-577 ريال قطري:134-132 دينار كويتي:1625-1576 دينار بحريني:1391-1363 ريال عماني:1303-1290 جنيه استرليني:674-666

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