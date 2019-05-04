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انهيار مفاجئ للريال اليمني امام الدولار والريال السعودي في العاصمة صنعاء صباح اليوم السبت.. شاهد

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شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مفاجئ للريال اليمني امام الدولار والريال السعودي في العاصمة صنعاء صباح اليوم السبت.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار العملات لهذا اليوم 4/05/19:

العملة:بيع-شراء


دولار امريكي:526-521

ريال سعودي:139.5-138.5

درهم اماراتي:142-140

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يورو:587-577

ريال قطري:134-132

دينار كويتي:1625-1576

دينار بحريني:1391-1363

ريال عماني:1303-1290

جنيه استرليني:674-666

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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