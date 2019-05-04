شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : حدث مرعب وسط مدينة جدة وسقوط قتلى وجرحى وفرقة التدخل السريع تتدخل لإنقاذ الموقف "صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي مواطن في العقد الرابع من عمره مصرعه، مساء أمس، إثر سقوط سقف مشيّد من الحديد داخل مركز تجاري للمواد الغذائية شمال شرقي محافظة جدة

وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد سعيد سرحان؛ أن مركز العمليات الموحد تلقى عند الساعة 22:42 من مساء أمس الجمعة بلاغاً عن انهيار لسقف مركز يعمل في نشاط المواد الغذائية شمال شرقي المحافظة، وعلى الفور تمّ تحريك فرق الإنقاذ وفرق التدخل والبحث تحت الانقاض بالإضافة لفرقة إطفاء لموقع الحادث، ومع وصول الفرق لموقع الحادث شرعت فرق الإنقاذ وفرق البحث تحت الأنقاض أعمالها في البحث ورفع الانقاض بحثاً عن محتجزين، بينما تم فصل التيار الكهربائي عن المركز التجاري بعد أن تمّ إخلاء جميع مَن كان فيه من المتسوّقين والعاملين.

وأضاف، أنه في أثناء أعمال البحث ورفع الأنقاض تمّ العثور على رجل في العقد الرابع من العمر وتم إخراجه من تحت الأنقاض بعد أن فارق الحياة حسب الكشف الطبي الأولي من قِبل فرق الهلال الأحمر، وأفاد التحقيق في الموقع، بأن الرجل سعودي الجنسية، وتفيد المعلومات الأولية بأنه من ضمن المتسوّقين بالمركز لحظة انهيار السقف المشيّد من الحديد، وأكملت فرق البحث تحت الأنقاض وفرق الإنقاذ أعمالها دون العثور على أي إصابات أو محتجزين لتسجل فقط حالة وفاة هي حصيلة حادثة الانهيار.

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وبيّن سرحان؛ أن عدداً من الجهات المعنية شارك في الحادث ومازالت أعمال التحقيق جارية، فيما تمّ نقل حالة الوفاة عن طريق الجهات المختصّة.