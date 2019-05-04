شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مجددا الحوثيين يتقدمون باتجاه الضالع ويسيطرون على الازارق والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - عاودت مليشيات الحوثيين بالهجوم من عدة محاور على مديرية الازارق بمحافظة الضالع من اجل بسط سيطرتها عليها.

وقال مصدر محلي بمديربة الازارق بالضالع ان ميليشا الحوثي توغلت السبت مجددا في المديرية .

واشار المصدر ل”أبابيل نت” فقد سيطرت الميليشيات الحوثية على عدد من المواقع بالازارق بعد قصفها بشكل كثيف.

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وافاد المصدر ان مليشيات الحوثيين شنت قصف عنيف بالأسلحة الثقيلة على ‏قريةالرباط وذي علي وحبيل حويدر مما تسببت نزوح جماعي لسكان القرى في مديرية الازارق بسبب المعارك واستهداف الحوثيين لها .

‏ وذكر المصدر بأن مليشيات الحوثيين تستميت من اجل احراز اي تقدم بمديرية الازارق بعد دحرها من مديرية قعطبة وكسر هجومها ببسالة .

ولفت المصدر أن اكثر من 30 جثة حوثيه مرمية خلف موقع الشجفاء بالجبهة الغربية للضالع جبهة تورصة الازارق.

واضاف حاولت المليشيات بتغطية نارية مكثفة لأكثر من6ساعات لعلها تنجح بسحب4 جثث من قتلاها لكنها خسر 30 قتيل من قواتها خلف موقع الشجفاء الذي يتصدى للحوثيين ويمرغ انوفهم بالتراب.