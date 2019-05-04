شكرا لقرائتكم خبر عن النسر يمنع اليمنيين من دخول الأراضي السعودية "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فرضت سلطات السعودية إجراءات جديدة بشأن المسافرين اليمنيين الوافدين اليها، الذين لا يحملون جواز سفر معمد عليه صورة النسر الذهبي (الطير الجمهوري).

وقال مصدر مسؤول لـ "الحرف28" في منفذ الوديعة البري إن أي مسافر تاريخ إصدار جواز سفره من 1-8-2015 وما فوق حتى 2019الجاري ولدية تأشيرة من السعودية او خروج وعوده (إقامة) وجوازه ساري المفعول (غير منتهي الصلاحية) او ممدد من أحد فروع الجوازات في مناطق الشرعية مسموح دخوله بشرط النسر على الصورة الشخصية في جواز السفر.

وكان منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، أوقف العشرات من المسافرين اليمنيين، الأربعاء الفائت، بعد أن رفض جوازاتهم بحجة عدم وجود شعار الجمهورية اليمنية "الطير الجمهوري".