شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نجل "عبدالملك الحوثي" يستعد لقيادة المليشيات بدلاً عن والده (صورة + تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر نجل زعيم مليشيا الإنقلاب ،عبدالملك الحوثي ، المدعو "جبريل " مع قيادات الحرس الثوري الإيراني في طهران مؤخراً.

Advertisements

وذكرت مصادر صحفية رصدها " المنارة نت " اليوم، أن "جبريل عبدالملك الحوثي" سافر إلى طهران قبل عدة أشهر، ليتلقي دروس طائفية على أيدي ملالي النظام الإيراني، بالإضافة إلى تدريبه على أيدي ضباط في الحرس الثوري الإيراني، على ممارسة القنص وعلى قيادة المقاتلين.

وأوضحت المصادر بأن الهدف من وراء تدريس وتدريب المدعو "جبريل" ، تأهيله لقيادة مليشيا الحوثي الإنقلابية، إذا تمت تصفية والده أو توفي.