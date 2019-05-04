طالب يمني يبتكر تصميم مذهل لـ ”مطار القمرية” شاهد "الفيديو"

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عدن - ياسمين التهامي - أبدع طالب يمني في ابتكار تصميم مذهل وجميل لما اسماه " مطار القمرية" مزج فيه بين الإصالة والحداثة. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الخاص بمطار القمرية الذي يعد مشروع تخرج للطالب اليمني من إحدى الجامعات الامريكية. وقال الناشطون أن التصميم يعد عملا يليق باليمن وأحلام وطموحات شبابها المبدع. وتمنوا بأن تصبح مثل هذه المشاريع واقعاً على الأرض، واليمن الحبيبة في خير وسلام. Advertisements رابط مشاهدة فيديو (مطار القمرية) مطار القمرية..

مشروع تخرج طالب يمني من إحدى الجامعات الامريكية ، تصميم جميل ومذهل ، مخلوط بالإصالة والحداثة ، عمل يليق باليمن وأحلام وطموحات شبابها المبدع.



أتمنى أن نرى مثل هذة المشاريع واقعاً على الأرض ، وبلادنا الحبيبة في خير وسلام. pic.twitter.com/fDrT6pIAeC — ياسر الحسني Yaser Alhasani (@YaserAlhasani) May 3, 2019

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