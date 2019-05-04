شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية تصدم اليمنيين بهذا العمل وتبدا باعتقال العشرات منهم "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت السلطات الأمنية الجزائرية, على مهاجرين يمنيين غير شرعيين، أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا.

وبحسب مذكرة من السفارة اليمنية إلى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فإن السلطات اعتقلت 12 يمني أثناء محاولتهم عبور الحدود الجزائرية صوب الأراضي المغربية، ومنها إلى أوروبا.

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وخاطبت السفارة اليمنية وزارة الشؤون الخارجية في الجزائر، برسالة رسمية طالبت فيها بالإفراج عن المحتجزين، بحيث تلتزم بكافة التبعات القانونية إزاءهم.

وجاء في الخطاب أن الرعايا اليمنيين بالأسماء المرفقة قد دخلوا بطريقة غير شرعية إلى الأراضي الجزائرية، وتلتزم السفارة بتنفيذ ما تطلبه الجهات المختصة.

وتزايدت، في الآونة الأخيرة، ظاهرة هجرة اليمنيين عبر المغرب العربي إلى أوروبا، في طريق محفوفة بالموت بعد أن ضاقت بهم السبل في بلادهم التي تشهد حربا منذ خمسة أعوام، وكان آخرها مقتل ثلاثة شبان في انقلاب قاربهم في البحر المتوسط قبل أشهر.