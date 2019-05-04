شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أمور تتمني المرأة لو تعلمها قبل الزواج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العديد من النساء المتزوّجات منذ سنوات طويلة، يعين تماماً أنّ الأمور التي لم يعرفنها عن الحياة الزوجية كانت كثيرة. لكنّ هذه الخلاصة لا تعني أنّك نادمة على زواجك، فقط تتمنّين لو كنت عرفت أكثر عن الزواج.

وفي ما يلي، ستجدين أكثر الأمور شيوعاً التي تتمنّى الزوجات لو عرفنها عن أزواجهنّ قبل الزواج.

المواعيد الأولى مهمّة

يجب على المرأة أو الفتاة أن تكون متيقّظة جداً في المواعيد الأولى مع الرجل وخاصة إن كانت تعتقد أنّه سيكون زوجها، إذ إنّ هذه المواعيد مهمّة جداً لتعرفي الكثير عنه. لا تدعي التوتّر أو الخجل يسيطران عليكِ لتكتفي ببعض الأسئلة السطحية والنكات المضحكة. اسأليه عن أمور تهمّك وانتبهي لإجاباته وردود فعله.

اتصلي بصديقاتك

عندما تتعرفين إلى الرجل الجديد، حتى لو كنت معجبة جداً به، لا تبالغي في رغبتك بمقابلته أو الاستمتاع بالوقت بقربه، لأنّ الرجال سيشعرون بأنّ المرأة التي يقابلونها لا يمكنها أن تعيش بدونهم. اتصلي بأفراد عائلتك وأصدقائك وأمضي الوقت معهم، وحافظي على دائرتك الاجتماعية الخاصة.

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مزيد من الرومانسية

المبالغة في الرومانسية في الفترة الأولى بعد التعارف هي أمر سهل جداً عبر الرسائل وإرسال الحلوى إلى مكان العمل والكلمات العاطفية وأنت معه. ولكنّ التحدّيات تكمن في صعوبة الحفاظ على هذه الرومانسية حتى بعد الزواج وبعد أن تصبحا في المنزل نفسه. لذا، حتى بعد الزواج يجب أن تثابري قدر الإمكان على الحفاظ على الرومانسية، لأنّها أهم في هذا الوقت.

لا تهملي زوجك لأنّك تضمنين وجوده إلى جانبك

عندما تتزوجين بالرجل الذي تحبّينه، ستشعرين بالإكتفاء والرضى حتى إنّك ستكتفين بالقليل بينكما. ستتعودين أنّه لا بأس بالبقاء والسهر أمام التلفاز ليلاً. ستتشاركان في كلّ شيء وستقتحمان دائرة أصدقاء الآخر دون أن تشعرا. احذري أن تتحوّل العلاقة بينكما إلى صداقة صرف بدل العشق والشغف. يجب أن تحرصي دائماً على أن يعرف زوجك أنّك تحبينه كما كنت قبل الزواج.

خصّصي المزيد من الوقت لنفسك

عندما تلاحظين أنّك أصبحت تقولين “نحن” أكثر بكثير من كلمة “أنا”، يجب حينها أن تراجعي حساباتك وأن تبدئي بتخصيص المزيد من الوقت لنفسك. الزواج يمكن أن يحوّل المرأة إلى شخص يتكل على الشريك ويعتمد عليه ويغيّب أولوية “الأنا”. لهذا السبب، يجب عليك أسبوعياً أن تخصّصي يوماً لنفسك وأن تقومي ببعض الأمور التي تحبينها بدل البقاء في المنزل.