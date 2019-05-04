إعلان عيادة نسائية مجانية في رمضان بمستشفى الغيضة

أعلنت الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة المهرة وجمعية الإتقان التنموية بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان ومستشفى الغيضة المركزي عن إقامة عياة رمضانية نسائية مجانية خلال شهر رمضان المبارك بمستشفى الغيضة المركزي برعاية محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح باكريت. . و قالت مديرة عام الإدارة العامة لتنمية المرأة لبنى صالح كلشات أن العيادة المجانية تشمل معاينة سريرية للنساء والمراة الحامل وعمل جهاز تلفزيوني و فحص مختبر وصرف علاجات مجانية وتوعية بالنصائح الصحية الواجب أتباعها في شهر رمضان وغيره. و أشارت كلشات إلى أن العيادة المجانية تبدأ من أول أيام شهر رمضان من التاسعة مساءً و حتى الواحدة بعد منتصف الليل في مستشفى الغيضة المركزي و سيباشر العمل فيها نخبة من الطبيبات المختصات.

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