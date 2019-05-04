الجيش الوطني يسقط طائرة حوثية بدون طيار في محافظة حجة

أسقطت قوات الجيش الوطني أمس، طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، في سماء محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وأصدر الجيش الوطني بيانا جاء فيه: "إن قواته أسقطت الطائرة الحوثية أثناء تحليقها في منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة".

وأضاف البيان أن الطائرة كانت تود استهداف المواطنين أثناء توجههم لأداء صلاة الجمعة في أحد مساجد المنطقة، إلا أن قوات الجيش تمكنت من إسقاطها قبيل وصولها إلى هدفها المطلوب.

وكانت قوات الجيش الوطني أسقطت عددا من الطائرة الحوثية المسيرة في محافظات عدة بينها حجة.