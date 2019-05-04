تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم السبت

ننشر أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية اليوم السبت، الموافق 4 مايو/ أيار 2019م، وهي كالتالي: رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهره-سيئون. الاقلاع :0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحلة : 644. خط الرحله : سيئون- عمان. الاقلاع : 0715 صباحا. الوصول: 1100 صباحا. رقم الرحلة : 645. خط الرحله : عمان - سيئون الاقلاع : 1200 ظهرا. (بتوقيت عمان) الوصول: 1530 عصرا. رقم الرحلة : 601. خط الرحله : Advertisements القاهرة - عدن الاقلاع : 0300 بعد منصف الليل. (بتوقيت القاهرة) الوصول: 0730 صباحا. رقم الرحلة : 506. خط الرحله : عدن - جده الاقلاع : 1000 صباحا. الوصول: 1200 ظهرا. رقم الرحلة : 507. خط الرحله : جده - عدن الاقلاع : 1300 ظهرا. (بتوقيت جده) الوصول: 1500 عصرا. رقم الرحلة :600. خط الرحله : عدن - القاهرة الاقلاع : 1600عصرا. الوصول: 1830 مساء.

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