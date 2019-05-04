البحسني يتوعّد منفذي العمل الإرهابي في القطن بضربات موجعة

أدانت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، العمل الإجرامي والإرهابي الذي شهدته مديرية القطن، الجمعة، ونتج عنه استهداف 6 من المواطنين الأبرياء والعزّل وجرح عدد آخر من المواطنين .

وقال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، في بيان صادر عن قيادة السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية إن دماء أبناء حضرموت غالية، مشددًا على أن هذه العناصر الإرهابية الخارجة والبعيدة عن الدين والإنسانية سيتم تعقبّها وستنال عقابها الرادع.

وتوعّد المحافظ، هذه العناصر بالملاحقة وبضربات موجعة انتصاراً ووفاءً لدماء الأبرياء من أبناء حضرموت .

وأكد محافظ حضرموت، أنه تجري ملاحقة العناصر الاجرامية ، داعياً المواطنين الى التعاون مع أجهزة الأمن للنيل من هذه العناصر الإجرامية .

وابتهل المحافظ، بالدعاء للشهداء الأبرياء بالرحمة والمغفرة، موجهاً بعلاج الجرحى على نفقة المحافظة.