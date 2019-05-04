أدانت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، العمل الإجرامي والإرهابي الذي شهدته مديرية القطن، الجمعة، ونتج عنه استهداف 6 من المواطنين الأبرياء والعزّل وجرح عدد آخر من المواطنين .
وقال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، في بيان صادر عن قيادة السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية إن دماء أبناء حضرموت غالية، مشددًا على أن هذه العناصر الإرهابية الخارجة والبعيدة عن الدين والإنسانية سيتم تعقبّها وستنال عقابها الرادع.
وتوعّد المحافظ، هذه العناصر بالملاحقة وبضربات موجعة انتصاراً ووفاءً لدماء الأبرياء من أبناء حضرموت .
وأكد محافظ حضرموت، أنه تجري ملاحقة العناصر الاجرامية ، داعياً المواطنين الى التعاون مع أجهزة الأمن للنيل من هذه العناصر الإجرامية .
وابتهل المحافظ، بالدعاء للشهداء الأبرياء بالرحمة والمغفرة، موجهاً بعلاج الجرحى على نفقة المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر البحسني يتوعّد منفذي العمل الإرهابي في القطن بضربات موجعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.