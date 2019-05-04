الإمارات تفتتح مركز الإنزال السمكي الـ24 بالساحل الغربي

افتتحت دولة الإمارات مركز الإنزال السمكي الـ24 في الساحل الغربي لليمن، في منطقة حسي سالم بمديرية المخا بعد استكمال إعادة تأهيله وتزويده بمنظومة طاقة شمسية متكاملة.

يأتي ذلك ضمن مشاريع وأنشطة ومبادرات عام التسامح 2019 في الساحل الغربي لليمن، وفقا لموقع العين الإخبارية.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي إن أكثر من 720 صياداً في مناطق "حسي سالم، ودار الشجاع، والخضراء، والقنزية" سيستفيدون من مركز الإنزال السمكي الجديد.

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وأكد محمد الشاذلي، ممثل السلطة المحلية في المخا، أن مركز الإنزال السمكي في حسي سالم سيسهم بشكل كبير في تحسين معيشة أكثر من 5 آلاف فرد.

وأشار إلى أن دولة الإمارات حرصت بشكل مستمر على إدخال السعادة إلى قلوب اليمنيين، عبر تنفيذها ودعمها مشاريع خدمية وتنموية متعددة، أعادت تطبيع أوضاعهم.

وقال صيادون يمنيون إن مركز الإنزال السمكي أعطى دافعاً معنوياً كبيراً لهم للعودة إلى ممارسة مهنة صيد وتسويق وبيع الأسماك من أجل تحقيق التنمية وزيادة دخل الفرد.