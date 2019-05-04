شكرا لقرائتكم خبر عن أطمئن علي صحتك من خلال هلال الأظافر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت احد الدراسات الطبية ، أن شكل الهلال الموجود على الظفر شبيه بنصف هلال القمر ، من الممكن ان يعرف الانسان منه الكثير عن صحته .

حيث ان مظهره في العادة يميل إلى الأبيض، لكنه يمكن أن يأخذ عدة ألوان حسب نوعية المرض : أبيض، أزرق، أصفر، أحمر. وكلما كان الهلال أبيض، أشار ذلك إلى صحة أفضل. في الطب البديل، يعتقد أن الشكل الهلالي يمكن أن يكشف معلومات مهمة جداً عن صحتكم العامة.

يقع الشكل الهلالي عند قاعدة الظفر، فوق غلاف البشرة الرقيق. نعرفه بسهولة عن طريق شكله. إنه أكثر وضوحاً على ظفر الإبهام منه على الأصابع الأخرى. غياب هذا الهلال هو علامة إنذار لأنه يمكن أن يشير إلى مرض كامن.

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هناك عدة عوامل تؤثر في شكل هذا الهلال منها التغذية والبيئة والعوامل الجسدية. عندما يكون هناك اختلال وسوء امتصاص في الجهاز الهضمي لا يعود ظاهراً بوضوح وشيئاً فشيئاً قد يختفي.

اختفاء الهالات ودلالاتها المرضية: إذا خف بروز هذه الهالات أو اختفت، ماذا يعني ذلك؟

اذا اختفى الهلال عن الإبهام، فهذا مؤشر إلى وجود مرض نفسي.

إذا خف ظهور هذا الهلال أو اختفى عن السبابة فهذا إشارة إلى أن الشخص يعاني من مشاكل في الأمعاء.

مشاكل ارتفاع الضغط ممكنة إن لم يكن هناك هلال على الإصبع الأوسط.

إذا اختفى الهلال عن اصبع الخاتم فهذا مؤشر إلى وجود مشكلة في الغدة الدرقية.

وأخيراً وليس آخراً، إن لم يكن هناك هلال على الإصبع الأصغر، فهذا يشير إلى مشاكل في الأمعاء والبنكرياسوالكبد وعند النساء فقط قد يشير إلى مشاكل في الجهاز التناسلي.

بناء على ذلك إذا شاهدت تغييرات في شكل الهالات على أظافرك اسع لاستشارة الطبيب لأن من المحتمل أن يكون لديك مشكلة مرضية.