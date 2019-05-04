شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...خبر مفزع لعبد الملك الحوثي بمقتل ابرز قادته وقناة المسيرة تؤكد مصرع قائد كتيبة الصماد في جبهة حمر شمالي قعطبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية أن القيادي المقرب من عبدالملك الحوثي محمد علي الحيمي قائد كتيبة الصماد لقي مصرعه اليوم الجمعة 3 مايو / أيار 2019م, في اطراف منطقة حمر في جبهة قعطبة شمالي الضالع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان ...خبر مفزع لعبد الملك الحوثي بمقتل ابرز قادته وقناة المسيرة تؤكد مصرع قائد كتيبة الصماد في جبهة حمر شمالي قعطبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.