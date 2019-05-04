شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بجميع أنواع الأسلحة بين حوثيون صعدة وحوثيون عمران .. تخلف عدداً من القتلى والجرحى وسط تكتم شديد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في عمران أن اشتباكات مسلحة حوثية- حوثية حدثت مساء اليوم مخلفة عدد من القتلى و الجرحى من كلا الطرفين.
ونقلت مصادر صحفية عن مصادر محلية تأكيدها بأن الاشتباكات نشبت في مركز الحوثيين بمنطقة الجنات شمال مدينة عمران واستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة واستمرت لما يقارب الساعة.
وذكرت أن الاشتباكات حدثت بين فصيل من مليشيا الحوثي قادم من محافظة صعدة (شمال اليمن) مع فصيل حوثي آخر ينتمي لمحافظة عمران، ولم تعرف بعد أسباب اندلاع المواجهات بين الطرفين.
وأوضحت أن جثث القتلى والجرحى وصلت إلى مستشفى 22 مايو الحكومي وسط تكتيم إعلامي شديد ومنع المواطنين والمرضى من الدخول والخروج من المشفى، ولم يتسنى للمصادر معرفة العدد الصحيح للقتلى والجرحى، بسبب هذا الإجراء.
وتعد محافظة عمران الواقعة شمال العاصمة صنعاء إحدى المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي منذ سقوطها بيد الجماعة في العام 2014م.
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