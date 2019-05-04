شكرا لقرائتكم خبر عن آخر التطورات الميدانية في الضالع.. إستعادة أجزاء واسعة من "قعطبة" وعشرات الجثث مرمية في وادي معزوب بينها جثة قيادي حوثي كبير (تفاصيل) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نفذت قوات الجيش الوطني، اليوم هجوماً واسعا على مواقع مليشيات الحوثي الإنقلابية شمال وغرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

وذكرت مصادر ميدانية أن الجيش مسنوداً بالمقاومة باغت المليشيا بهجوم واسع تمكن خلاله من السيطرة على موقع "العلالة" غرب قعطبة.

وأضافت المصادر أن فلول مليشيا الحوثي الإنقلابية، تراجعت إلى خلف قرية "معزوب عامر" بعد تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. مشيرة إلى أن عشرات القتلى من عناصر المليشيا ما زالت جثثها منثورة في وادي معزوب.

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وأكدت أن من بين القتلى القيادي الحوثي المدعو "محمد علي الحيمي" قائد كتيبة الصماد.

وفي السياق نفسه أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل للمليشيات الحوثية إلى التبة المطلة على قرية "حمر السادة" شمال قعطبة ، مما ادى الى مصرع ما لا يقل عن 13من عناصر المليشيات إثنين منهم قناصة، وتدمير عربة( B.N.B) بالإضافة الى ثلاثه أطقم عسكرية.

وأفادت المصار بأن الأجزاء الشمالية الغربية لمديرية قعطبة، تم تحريرها بالكامل بعد معارك عنيفة خاضتها قوات الجيش مع مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة إيرانياً.

هذا ولا تزال قوات الجيش والمقاومة تخوض معارك عنيفة، حتى اللحظة، بهدف استعادة كل المواقع التي سقطت بيد مليشيا الحوثي الإنقلابية.