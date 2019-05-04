الجيش والتحالف يقصفان مواقع الميليشيات على الحدود السعودية

تمكنت مدفعية الجيش من قصف مواقع للميليشيات في مديرية رازح في صعدة بالمنطقة الحدودية مع السعودية موقعة في صفوفهم خسائر كبيرة، كما قصفت مقاتلات التحالف مواقع للميليشيات في مديرية منبه، وقصفت مواقع للحوثيين في مديرية مستبأ، وأخرى في منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة.

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