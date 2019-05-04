المليلشيات تواصل خرق الهدنة في الحديدة وتقصف مواقع القوات اليمنية المشتركة

واصلت ميليشيات الحوثي خروقها للهدنة الأممية في الحديدة، واستمرت في إرسال الحشود المسلحة معزّزة بالآليات العسكرية، وقاذفات الصواريخ إلى جبهات الساحل الغربي، في إطار سعيها لتفجير الوضع العسكري في تلك المناطق، والتنصل من اتفاقيات الانسحاب من موانئ الحديدة، وفقاً لمشاورات السويد الأخيرة.

كما واصلت قصفها على مواقع القوات اليمنية المشتركة في مختلف الجبهات، كما استمرت في قصفها واستهدافها الأحياء السكنية في التحيتا وحيس والجبلية والفازة ومنطقة كيلو16 ومدينة الصالح في مدينة الحديدة، إلى جانب قصفها مواقع العمالقة في محيط الدريهمي جنوب الحديدة.

ووفقاً لمصادر محلية فإن الميليشيات صعّدت من لهجتها العسكرية في الحديدة، وقامت بالتحريض على القوات المشتركة في مساجد المناطق الخاضعة لسيطرتها، خلال صلاة الجمعة.

وفي البيضاء تمكنت قوات العمالقة والمقاومة المحلية من صد هجوم واسع للميليشيات على مديرية الزاهر، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وفقاً لمصادر محلية، مشيرة إلى أن مواجهات مسلحة دارت بين الجانبين في جبهة الحبج في المديرية، استخدمت فيها مختلف الأسلحة.

وبحسب المصادر، فإن العمالقة والمقاومة تمكنت من صد الهجوم، وكبدت الميليشيات قتلى وجرحى تم نقل جثثهم على متن ثلاث عربات، فيما استشهد سبعة من أفراد المقاومة والعمالقة وأصيب خمسة آخرون. وأشارت المصادر إلى أنه تم تدمير سبع آليات عسكرية في موقع الأريل بمنطقة قربه، كما تم تفجير إحدى العربات العسكرية للميليشيات بموقع الحصير بالجماجم كانت محملة بالذخائر والعتاد لتعزيز هجوم الميليشيات.