الجيش يحرر معسكر القوات الخاصة بمديرية قعطبة من قبضة الميليشيات

أكدت مصادر ميدانية في شمال الضالع وسط اليمن، تحرير معسكر القوات الخاصة بمديرية قعطبة بالكامل، مشيرة إلى أن قوات الجيش اليمني ممثلة في اللواء 83، واللواء الرابع والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني وقوات من ألوية العمالقة اليمنية تمكنت من تحرير وتطهير معسكر القوات الخاصة بمنطقة العللة غرب مديرية قعطبة بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف، تمكنت من إحكام سيطرتها على جميع مناطق مديرية قعطبة القريبة من مديرية السبرة التابعة لمحافظة إب، وسط تهاوي مواقع وتحصينات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وأنها سيطرت على منطقة دار القصبة الواقعة بأطراف حمر قعطبة القريبة من مديرية السبرة في إب، كما تمت السيطرة على مناطق المعزوب وشخب وحمر.

وأوضحت المصادر أن سوق قعطبة تمت السيطرة عليه وتأمينه خلال ساعات، وأن الحياة الطبيعية عادت إلى السوق، كما تم تحرير منطقة باب غلق والتباب المحيطة بها، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الإيرانية التي تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، بينها عربات عسكرية نوع «ب إم بي» وأطقم عسكرية، في حين تم أسر 36 من عناصر الحوثي في جبهة قعطبة وحدها.

وأكدت المصادر سيطرة القوات اليمنية على مناطق محيطة بمديرية قعطبة، مع استمرار وصول تعزيزات عسكرية مستمرة من قبل الحزام الأمني والعمالقة والمقاومة الجنوبية إلى مناطق وجبهات الضالع، لتعزيز الوضع العسكري المشتعل في شمال وغرب المحافظة.

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وفي جبهة الأزارق القريبة من ماوية تعز، شهدت منطقة تورصة نزوح عشرات الأسر من مساكنها القريبة بين مناطق التماس العسكرية بين ماوية تعز والأزارق الضالع، على خلفية استمرار المعارك فيها بين الجيش والميليشيات، وفقاً لمصادر محلية، مشيرة إلى أن 250 أسرة نزحت بسبب المواجهات في تورصة خلال اليومين الماضيين.

من جانبها، قصفت مقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات عسكرية للميليشيات في منطقة العذارب بين الضالع وإب كانت في طريقها لمساندة عناصرها في جبهات قعطبة ومريس، ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من عناصر الحوثي، وتدمير آليات عسكرية.

في الأثناء أسقطت قوات الجيش اليمني، التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، طائرة مسيّرة متفجرة إيرانية الصنع، تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في منطقة بني حسن بمديرية عبس محافظة حجة. أثناء تحليقها أمس فوق المنطقة المحرّرة.

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، عن مصادر عسكرية تمكن قوات الجيش من إسقاط طائرة مسيرة متفجرة تابعة للميليشيات في منطقة بني حسن، كانت تستهدف أحد المساجد أثناء صلاة الجمعة، وتم إسقاطها قبيل وصولها إلى هدفها.