مقتل عشرات الحوثيين بهجوم فاشل في الضالع

الدوري الإنجليزي بورنموث - x

13:30 - توتنهام نيوكاسل - x

20:45 - ليفربول الدوري الإسباني سلتا فيجو - x

20:45 - برشلونة Advertisements الدوري الإيطالي أودنيزي - x

20:45 - أنترميلان دوري أبطال إفريقيا صن داونز - x

15:00 - الوداد البيضاوي مازيمبي - x

15:00 - الترجي

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